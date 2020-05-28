Госиспытания комплекса радиопеленгования "Волар" начались в Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня начинаются государственные испытания мобильного комплекса радиопеленгования выскочастотного диапазона "Волар", сообщили БЕЛТА в Госкомвоенпроме.

Комплекс разработало в инициативном порядке ОАО "Волатавто" в кооперации с ООО "Актуальные решения безопасности" и ОАО "Агат-Систем". В конце января успешно завершились предварительные испытания мобильного комплекса, по результатам которых он был доработан.

В состав комплекса входит система пеленгования источников радиоизлучений в диапазоне частот 1,5-30 Мгц, комплекс средств связи и мобильная быстроразвертываемая платформа. Используется белорусское шасси - МАЗ-631705 с колесной формулой 6х6. Время развертывания комплекса составляет до 45 минут.

Постановлением Совета Министров №852 от 11 декабря 2019 года мобильный комплекс радиопеленгования высокочастотного диапазона "Волар" включен в перечень инновационных товаров Республики Беларусь.-0-