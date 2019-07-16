Госкомимущество активизирует сотрудничество с коллегами из Узбекистана

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу Беларуси и узбекский Госкомгеодезкадастр активизируют сотрудничество. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомимущества.
Делегация специалистов Госкомгеодезкадастра и подведомственных ему организаций сейчас находится с визитом в Минске. В течение недели стороны будут обмениваться опытом, в первую очередь, в сфере создания и ведения национальной инфраструктуры пространственных данных, ведения кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.
Также узбекские специалисты заинтересованы в изучении белорусского опыта комплексного управления бизнес-процессами в сфере ведения государственных кадастров. В частности, их интересуют процессы, направленные на совершенствование в сфере кадастровой деятельности и повлиявшие на изменение позиции Беларуси в рейтинге Doing Bussines. Речь идет о вопросах достоверности инфраструктуры системы земельного администрирования, прозрачности информации, а также разрешения земельных споров. По этим критериям Беларуси было присвоено максимально возможное количество баллов.
Гости ознакомятся с методологией кадастровой оценки объектов недвижимости и применяемой методикой их оценки (в целях налогообложения). Кроме того, программой визита предусмотрено ознакомление узбекских специалистов с адресным реестром Беларуси, нормативно-правовой базой в области наименований географических объектов, публичной кадастровой картой республики и другими ресурсами.-0-
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