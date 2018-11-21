Госкомимущество Беларуси и Росреестр готовят туристический атлас

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу Беларуси и Росреестр готовят туристический атлас "Путешествуем вместе: Россия - Беларусь", сообщила журналистам заместитель министра экономического развития России - руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко во время презентации в Минске "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.

"Создание коллегиальных картографических произведений - одно из ключевых направлений сотрудничества Росреестра и Госкомимущества. Мы начали эту работу в прошлом году по итогам заседания коллегий наших ведомств в Сочи. Сегодня мы уже составили план совместного создания картографических произведений, востребованных в наших странах. Одно из них - туристический атлас "Путешествуем вместе: Россия - Беларусь", - рассказала Виктория Абрамченко.

По ее словам, работа над созданием атласа уже начата, АО "Роскартография" и РУП "Белкартография" подписали соглашение о сотрудничестве, а также обменялись предложениями по содержанию атласа. В нем будут размещены карты, а также информация по наиболее востребованным туристами направлениям, включая достопримечательности, санатории и курорты, памятные места. Выход издания "Путешествуем вместе: Россия - Беларусь" будет приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.-0-