Госкомимущество будет проводить осмотр объектов оценки онлайн

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с эпидемиологической ситуацией Госкомимущество до 1 июня по согласованию с заказчиком оценки будет проводить осмотр объекта, подлежащего оценке, по видеосвязи в режиме онлайн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Во время проведения такого осмотра оценщику необходимо делать фотографии (скриншоты) объекта оценки, отражающие его состояние (внешний вид). "Они должны быть сделаны в том количестве и качестве, которые позволят однозначно идентифицировать объект оценки, его состояние (состояние конструктивных элементов, составных частей и принадлежностей, узлов, агрегатов) и месторасположение", - отметили в комитете.

В дальнейшем эти фотографии будут включены исполнителем в качестве приложений в отчет, составленный по результатам независимой оценки.-0-