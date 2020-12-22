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22 декабря 2020, 09:09

Госкомимущество изменило порядок подачи и оформления документов для регистрации

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 января 2021 года вступают в силу изменения в инструкцию о порядке подачи и оформления документов, необходимых для осуществления регистрационных действий, для их дальнейшего направления посредством почтовой связи или передачи в виде электронных документов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В частности, новшества коснутся взаимодействия между нотариусами и регистраторами организаций по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Так, при представлении интересов лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, нотариусы будут подавать заявление на административную процедуру в сфере госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним исключительно в электронной форме.

Подача такого заявления будет возможна с 20 июня 2021 года после доработки информационных (электронных) ресурсов (систем) Белорусской нотариальной палаты. Направлять документы по почте с этой даты можно будет только в случае технического сбоя, сделавшего невозможной отправку в электронном виде.-0-

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