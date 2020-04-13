Госкомимущество проведет правовой мониторинг указа о пустующих и ветхих домах

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу организует с 20 апреля по 5 августа правовой мониторинг указа от 4 сентября 2018 года №357 "О пустующих и ветхих домах". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Правовой мониторинг указа направлен на анализ практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.

Более подробно о целях, задачах и сроках направления информации и предложений по указу можно ознакомиться на сайте Госкомимущества.-0-