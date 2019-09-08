Госкомимущество рассчитывает на создание первой госкорпорации в ближайшее время

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу рассчитывает на создание первой в Беларуси госкорпорации в ближайшее время. Об этом в программе "Неделя" на телеканале СТВ рассказал первый заместитель председателя ведомства Алексей Васильев, сообщает БЕЛТА.

По его словам, поставлена задача по разделению функций государства как собственника и как регулятора. "И мы ее реализуем: Госкомимуществом принято решение на базе наших предприятий и ряда банков создать госкорпорацию. Документ подготовлен и находится на согласовании. Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на завершающий этап, - отметил первый заместитель председателя. - Если этот опыт удастся, то, думаю, предприятия Министерства промышленности можно сгруппировать по такому же принципу".

Говоря о развитии системы корпоративного управления в Беларуси, Алексей Васильев констатировал, что в настоящее время многого удалось добиться. Изучен опыт соседних стран и Западной Европы, разработаны инструменты, подготовлены необходимые для этой работы документы. И самое главное - все опробовано на практике.ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" стало тем предприятием, на котором опробованы новации и документы.

Что касается других предприятий нашей страны, то, по словам первого зампредседателя комитета, копоративное управление успешно работает в ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский тракторный завод". Также существует много предприятий, где оно функционирует в том или ином виде. "Корпоративное управление в силу законодательства есть везде. Вопрос в том, надо ли там что-то менять. Эта задача поставлена премьер-министром. Сейчас пересматриваются все наблюдательные советы и с учетом необходимости будут внедряться соответствующие комитеты, которые возглавят независимые директора", - добавил он. Кроме того, Госкомимущество ведет серьезную работу по исключению случаев, когда председателем набсовета может быть работник того же предприятия.

Алексей Васильев также рассказал, что ведомство вышло с инициативой по созданию реестра независимых директоров. Поиск таких людей оказался сложным процессом. "Практически со всеми встречался лично. Хочу с удовлетворением отметить, что есть серьезные люди, которые имеют значительный опыт в управлении. Это не только банковский сектор. Это ТЭК Российской Федерации, инжиниринговые компании Беларуси. Они готовы поучаствовать в этом проекте", - проинформировал первый заместитель председателя.

Он также подчеркнул, что в Госкомимуществе понимают, что реестр заработает только тогда, когда решится вопрос по вознаграждению. Таким образом, определено, что вознаграждение состоит из основной части и дополнительной - бонусной. Бонус будет выплачиваться только за показатели, которые достигло предприятие. А основная часть - ежеквартально по стандартной ставке, которая варьируется в процентном соотношении от зарплаты руководителя предприятия.

Как сообщалось, ведомство на практике подошло к теме реструктуризации госпредприятий, начав эту работу с ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор". На базе этого предприятия и других организаций Госкомимущества - ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы", РУП "Институт недвижимости и оценки" и др. - в Беларуси планируется создать первую государственную корпорацию, которой будут переданы полномочия Госкомимущества по управлению активами этих предприятий.-0-