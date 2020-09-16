Госкомимущество разместило на публичной кадастровой карте расшифровку названий более 8 тыс. улиц

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о происхождении наименований улиц страны стала еще более доступна благодаря публичной кадастровой карте Госкомимущества, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

На карте отражены собранные из официальных источников сведения, касающиеся знаменательных дат, исторических личностей, памятных мест и событий истории Беларуси. Есть немало и других интересных фактов, в честь которых даны названия улицам, переулкам, проспектам и др.

Сейчас на публичной карте отражено 53 тыс. элементов улично-дорожной сети в разных уголках Беларуси. Более 8 тыс. из них содержат информацию о происхождении названия.

Национальное кадастровое агентство и территориальные организации по государственной регистрации и земельному кадастру Госкомимущества совместно с местными исполнительными и распорядительными органами реализовали проект по сбору, обработке и публикации такой информации на карте менее чем за полгода. При этом власти на местах помогли улучшить данные реестра наименований улиц и дорог государственного земельного кадастра.

Дополнительный положительный аспект проекта - восстановление исторической справедливости. К примеру, долгое время в городе Речица (Гомельская область) существовали улица и переулок Мицкевича, которые переименовали в улицу и переулок Адама Мицкевича. "Однако при сборе информации о происхождении наименования установлено, что данные элементы улично-дорожной сети были названы не в честь знаменитого поэта, а в честь советского разведчика Евгения Мицкевича. Уточненные сведения отразили в кадастровых данных и на публичной карте в точном соответствии с реестром", - рассказали в комитете.

В пресс-службе отметили, что практически все названия улиц, проспектов и переулков имеют тесную связь с местом, где они расположены. В деревне Копище Боровлянского сельского совета Минского района когда-то располагался Центральный аэроклуб ДОСААФ, а сейчас многие улицы носят названия известных летчиков и авиаконструкторов.

Алгоритм работы с ресурсом прост. Чтобы узнать информацию об улице, нужно перейти на сайт карты (http://map.nca.by/), выбрать интересующий объект (заранее подключив слой "Элементы улично-дорожной сети") и кликнуть по нему.

Как рассказала пресс-секретарь Госкомимущества Полина Кривецкая, желающие могут поделиться имеющейся информацией о происхождении той или иной улицы. Интересные сведения можно прислать, воспользовавшись формой обратной связи на публичной карте, прикрепив также ссылку на источник получения данных.-0-