Госкомимущество разработало новую редакцию закона о геодезии и картографии

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу разработал новую редакцию закона "О геодезической и картографической деятельности". Об этом сегодня журналистам рассказал председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич перед выездным расширенным заседанием Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Государственный комитет по имуществу подготовил новую редакцию закона о геодезии и картографии, которая в этом году будет направлена в парламент", - сказал Дмитрий Матусевич.

Что касается новшеств, планируется в законе сформировать правовую основу для того, чтобы объединить все земельные, строительные и другие пространственные ресурсы.

"Другими словами, не переделывать каждый раз базы данных, а просто сделать хаб, который бы собирал все необходимые данные для конкретного, специфического пользователя. Что-то из системы нашего комитета может быть взято, что-то из системы Минстройархитектуры, Минлесхоза - у каждого ведомства набор будет свой, для определенных целей", - пояснил председатель.

Также Дмитрий Матусевич рассказал об интерактивном 5D-паспорте. "Эта технология, которую мы сделали самостоятельно. Мы планируем поставить ее на коммерческую основу", - отметил он.

Интерактивный паспорт - это модель капитального строения (здания, сооружения) либо имущественного комплекса, созданная в электронном виде в формате 3D с использованием технологии информационного моделирования. Она включает в себя сведения о положении элементов объекта в пространстве и времени, а также иных исчисляемых характеристиках, в том числе связанных с эксплуатацией объекта и интегрированных в модель в виде отдельных информационных слоев, в совокупности определяющих ее как модель 5D.-0-