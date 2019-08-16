Госкомимущество: в набсоветы акционерных обществ должны привлекаться наиболее квалифицированные кадры

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В состав наблюдательных советов акционерных обществ должны привлекаться наиболее опытные и квалифицированные кадры. Такая позиция Государственного комитета по имуществу была озвучена на встрече с должностными лицами, назначенными представителями государства в органах управления открытых акционерных обществ, сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.

Было отмечено, что корпоративное управление - это в первую очередь налаживание эффективной работы органов управления, их взаимодействия друг с другом. На встрече затрагивались вопросы, чаще всего возникающие на практике при реализации представителями государства своих полномочий.

В частности, прозвучала подробная информация о том, кто согласно закону о хозобществах может входить в состав набсовета (аффилированность между собой его членов), были разъяснены механизм и последовательность действий при выплате вознаграждения представителю государства. Обсуждалось, может ли меняться в ходе заседания набсовета уже выработанная и согласованная с органами владельческого надзора позиция представителя государства, какие на практике могут возникнуть трудности при проведении заседаний набсовета с большим числом представителей государства от разных органов владельческого надзора.

В Госкомимуществе также рассказали о порядке действий при прекращении полномочий представителя государства и необходимости, в случае включения представителя государства в уже сформированный набсовет, проведения в обществе очередного собрания акционеров, а также порядок отзыва представителя государства в случае его увольнения.-0-