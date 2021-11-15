Госкомвоенпром: ОАЭ считают белорусских оружейников надежным партнером

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенные Арабские Эмираты считают белорусских оружейников надежным партнером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомвоенпрома по итогам переговоров белорусской делегации на выставке Dubai Airshow.

Второй день выставки начался со встречи председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса с государственным министром по вопросам обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бин Ахмедом аль-Боварди. Они обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества и подчеркнули важность его дальнейшего развития, прежде всего в области совместной разработки и создания современных образцов вооружения и военной техники. Эмиратская сторона отметила, что Беларусь всегда была и остается надежным партнером в военно-технической сфере.

Также Дмитрий Пантус провел переговоры с начальником Генерального штаба Королевства Саудовская Аравия генерал-полковником авиации Фаядом бин Хамидом ар-Рувейли. "На встрече стороны детально обсудили перспективные направления двустороннего военно-технического сотрудничества. Кроме того, глава саудовской делегации ознакомился с экспозицией, представленной на Национальном стенде Беларуси, и дал высокую оценку продукции, производимой белорусскими предприятиями", - отметили в ГВПК. -0-