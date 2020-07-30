30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомвоенпром опроверг фейк о поставках Беларусью боеприпасов в США, информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Попытка раздуть скандал на тему поставок оружия Беларусью в США оказалась очередной "уткой". Откровенное вранье, которое раньше было уделом бульварных газет, теперь тиражируется уважаемыми интернет-изданиями", - отметили в Госкомвоенпроме.

На сайте одного из русскоязычных онлайн-СМИ Eurasia Daily (EADaily) 27 июля была опубликована статья "Белоруссия начала экспорт боеприпасов в США". В материале со ссылкой на отчет Департамента экспортного контроля Министерства иностранных дел Румынии указывается, что "…в январе - марте 2020 года Белоруссия поставила в США транзитом через Румынию боеприпасы на 1,42 млн евро".

"Госкомвоенпром как республиканский орган государственного управления, отвечающий за разработку и реализацию основных направлений государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и экспортного контроля, официально заявляет, что Республика Беларусь никаких поставок боеприпасов, в том числе для охотничьего и спортивного оружия, в Соединенные Штаты Америки в 2020 году не осуществляла", - подчеркнули в ведомстве.

В комитете заметили, что если бы такие поставки и были, то это ни в коей мере не противоречило бы запретам и ограничениям на поставки вооружений, вводимых резолюциями Совета Безопасности ООН, которые Беларусь неукоснительно соблюдает. "Насколько нам известно, в отношении государств - членов ЕС и США Совет Безопасности ООН санкций не вводил", - сообщили в Госкомвоенпроме.

Все поставки вооружений и военной техники ведутся белорусской стороной в строгом соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. В Беларуси создана надежная система экспортного контроля, которая позволяет эффективно предотвращать любые попытки незаконных поставок вооружений и военной техники, включая легкое и стрелковое оружие.

Продукция военного назначения поставляется только законным правительствам и при условии представления сертификатов конечного пользователя, соответствующих международным стандартам. "Хотели бы особо отметить, что в Беларуси для поставок силовым структурам иностранного государства даже гражданской продукции необходимо получить разрешение межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете безопасности Республики Беларусь, - указали в Госкомвоенпроме. - Поэтому информационный вброс Eurasia Daily напоминает попытку "найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет".-0-