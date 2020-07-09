Госкомвоенпром опровергает информацию об испытаниях РСЗО "Флейта" на востоке Украины

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный военно-промышленный комитет опровергает информацию об испытаниях реактивной системы залпового огня "Флейта" на востоке Украины. Такая информация размещена на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.

Информация о применении белорусского вооружения появилась 6 июля на одном из российских интернет-ресурсов. "Госкомвоенпром официально заявляет, что приведенные в статье тезисы о проводимых испытаниях РСЗО "Флейта" в условиях боевых действий на востоке Украины базируются на непроверенных, некомпетентных и не соответствующих действительности сведениях, являются беспочвенными, необъективными и не имеющими ничего общего с реальными обстоятельствами", - подчеркнули в ведомстве.

В Беларуси тщательно проанализировали результаты применения подобных систем в различных регионах планеты и приступили к реализации опытно-конструкторской работы по созданию РСЗО "Флейта". Предполагается, что эта работа завершится уже к концу года. "При этом все этапы разработки и предварительные испытания реактивной системы залпового огня проводятся исключительно на территории Беларуси, боевая машина ни разу не покидала границ страны", - заверили в Госкомвоенпроме.

В настоящее время ведется подготовка к первым полевым испытаниям РСЗО "Флейта", которые пройдут на одном из белорусских полигонов.-0-