Госкомвоенпром представит белорусские станции спутниковой связи

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомвоенпром планирует презентовать разработанные в Беларуси станции спутниковой связи. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

Глава Госкомвоенпрома отметил, что скоро ведомство будет передавать в войска очередную партию техники связи, в том числе ту, которая выпускается на одноименном предприятии. Это уникальные системы - машины тропосферной связи, мобильные командные пункты, пункты управления. "Скоро мы будем презентовать впервые разработанные в Беларуси станции спутниковой связи - мобильные, стационарные, носимые. Это еще один пример использования белорусского спутника. У нас не было своих технологий, своих пунктов, а сейчас мы заканчиваем разработку - и это будет еще один вклад в копилку укрепления обороноспособности страны", - поделился Роман Головченко.

Он подчеркнул, что в модернизацию находящегося в городе Барань Оршанского района предприятия "Техника связи" было вложено достаточно собственных средств ведомства. "Удалось вывести его на хорошие обороты. Темп роста объема производства по отношению к предыдущему году составляет порядка 140%. Зарплата выходит на приемлемый уровень в тысячу рублей. Общими усилиями удалось сделать немало", - подытожил глава Госкомвоенпрома.-0-