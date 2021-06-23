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23 июня 2021, 16:43

Госкомвоенпром рассказал об испытании зенитной ракеты с дальностью стрельбы до 70 км

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в декабре провести испытания своей зенитной ракеты с дальностью стрельбы до 70 км. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус на X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX. Форум открылся сегодня в Минске и пройдет по 26 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы проводим работу в данном направлении по двум векторам. Первое - создание ракеты для ЗРК средней дальности до 70 км. Уже на сегодняшний момент три этапа испытаний успешно прошли. Планируем, что в декабре проведем окончательные испытания уже непосредственно с боевой стрельбой. После этого можно будет говорить, что ракета средней дальности у нашей республики своя и непосредственно белорусская", - сказал Дмитрий Пантус.

По его словам, второе направление более глобальное - это большая ракета дальностью до 300 км для ракетного комплекса "Полонез". "На сегодня уже начаты практические испытания, разработана их методика. С учетом того, что это изделие серьезное и передовое, испытания займут несколько лет. Первый этап на территории иностранного государства уже произведен. Это были бросковые испытания. До конца года не исключено, что будет второй этап. Думаю, что в течение ближайших лет Беларусь сможет выйти на конечные испытания, - отметил руководитель ГВПК. - Работа в этом направлении идет достаточно давно. Все наземные испытания уже в полном объеме закончены. На последней основе вносятся корректировки. Над данным изделием работает серьезный коллектив инженеров, конструкторов и других специалистов".

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.-0-

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