Госконтролеры выявили около 1,5 тыс. нарушений на фермах и мехдворах

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг поддержания порядка в АПК продолжается, заявил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"После посещения 26 марта Президентом ООО "Купаловское" в Шкловском районе работа по мониторингу состояния дел в АПК поставлена на системную основу. Но если кто-то ожидает, что эта волна пройдет и все затихнет, это не так. Мониторинг, проверочные и контрольные мероприятия по наведению, поддержанию порядка на земле, на мехдворах, фермах, прилегающих территориях проводятся регулярно. Мы не оставим без внимания проблему, пока порядок не будет поддерживаться в постоянном режиме, а у руководителей не будет четкого понимания, что от них все зависит и без порядка не будет движения вперед", - сказал Леонид Анфимов.

По его словам, госконтролерами уже выявлено около 1,5 тыс. нарушений на фермах и мехдворах. Причем чуть более 60% из них на сегодняшний день уже устранены. Правда, для этого понадобилось вмешательство. Около 500 человек привлечены к ответственности, в том числе работники райисполкомов, ответственные за поддержание порядка в АПК своих территорий. Возбуждено 11 уголовных дел.-0-