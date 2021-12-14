Гослесохрана в преддверии новогодних праздников перейдет на усиленный режим работы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергей Чернявский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в преддверии новогодних праздников государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы. Для пресечения возможных правонарушений, связанных с заготовкой новогодних деревьев, будет патрулироваться лесной фонд, на отдельных участках дорог будут установлены пункты для проверки транспорта на наличие сопроводительных документов на заготовленную лесопродукцию", - сказал Сергей Чернявский.

Также в этот период лесная охрана усилит контроль за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, заготавливающими новогодние ели по разрешительным документам. "В этом году совместно с налоговой службой будут организованы мероприятия по проверке точек реализации новогодних деревьев на наличие правоустанавливающих документов на имеющуюся лесную продукцию по объему, количеству и ассортименту, - пояснил он. - Этот комплекс мер позволит снизить до минимума число правонарушений и сохранить лесной фонд страны".

Кроме того, в распоряжении государственной лесной охраны есть средства видео- и фотофиксации, которые располагаются в лесном фонде и фиксируют правонарушения. "Число правонарушений, связанных с заготовкой новогодних елей, снижается. В прошлом году было установлено около 20 таких случаев", - отметил начальник управления лесного хозяйства.

За незаконную заготовку новогодних деревьев предусмотрена административная ответственность. "Штраф будет варьироваться в зависимости от категории лесов, где совершена незаконная заготовка. Наказание для физического лица - до 30 базовых величин (БВ - Br29). Также предусмотрено возмещение вреда, причиненного окружающей среде за срубленное дерево", - добавил Сергей Чернявский.-0-