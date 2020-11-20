Госпитализированным с отравлением минским школьникам оказывается необходимая помощь - Минздрав

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученикам средней школы №61 Минска, госпитализированным в детскую инфекционную больницу, оказывается вся необходимая помощь. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

"На 21.25 в больницу обратились 20 детей. После осмотра и консультации двоих школьников родители забрали домой. Госпитализированы 18 учеников. Детей осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО. Сейчас консилиум специалистов все еще работает в больнице, оказывая медицинскую помощь нуждающимся", - сказали в Минздраве.

Сегодня после обеда школьники стали обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим.

Источник заражения установят в ходе эпидрасследования врачи Минского городского центра гигиены. Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева. Создана специальная комиссия, которая выяснит причины произошедшего.-0-

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