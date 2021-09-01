Госпогранкомитет: афганцев девятый раз насильно вытесняют из Латвии

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Афганцев девятый раз насильно вытесняют из Латвии, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Вечером 30 августа со стороны Латвии в латвийский пункт пропуска "Патерниеки" прибыла группа беженцев - 14 граждан Афганистана, из которых 10 детей. Все они были истощены, нуждались в медпомощи, теплых вещах и пище.

По словам иностранцев, они пришли в пункт пропуска для подачи официального прошения о предоставлении защиты в Латвии и убежища. Кроме того, они потребовали представителя ООН, так как знали, что есть вероятность очередного применения физической силы.

"Латвийские правоохранители заверили, что доставят беженцев в лагерь и даже не будут их бить. Однако снова обманули. Сначала они отвели их от пункта пропуска, продержали людей под дождем всю ночь, а затем на автомобиле вывезли к границе. 31 августа латвийские силовики пытались вытеснить эту группу беженцев на территорию Беларуси напротив участка заставы "Бигосово", - отметили в ГПК.

Граждане Афганистана, в том числе женщины и дети, находящиеся на линии границы, говорят, что это уже девятая попытка со стороны Латвии заставить их идти в Беларусь. "Плохая погода, отсутствие еды, вещей и лекарств изматывают людей. Все они просят о помощи, в первую очередь от правозащитных организаций, чтобы подать прошение о предоставлении статуса беженца и защиты", - добавили в Госпогранкомитете.-0-