Госпогранкомитет: автомобиль посла Украины на границе не досматривали

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на границе не досматривали. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"В действительности пограничники не досматривали автомобиль Игоря Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со ст.27 закона "О Государственной границе Республики Беларусь", - рассказали в Госпогранкомитете.

В ведомстве добавили: "Таким образом, нормы Венских конвенций 1961-го и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были".-0-