Госпогранкомитет: беженцы заявляют о новых фактах издевательств литовских силовиков

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцы заявляют о новых фактах издевательств литовских силовиков, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Несмотря на все призывы международных организаций к гуманному обращению с беженцами, Литва продолжает применять исключительно силовые методы. Очередные свидетельства демократического "гостеприимства" зафиксированы на участке погранзаставы "Бенякони" Лидского пограничного отряда", - отметили в ведомстве.

Трое граждан Сенегала рассказали, что литовские правоохранители их обнаружили и задержали на территории Литвы. "Беженцы заявляли им о предоставлении защиты и статуса беженца, за что были просто избиты литовскими силовиками. Помимо этого, им угрожали оружием, распыляли перцовый аэрозоль в глаза, а затем посадили людей в автомобиль и попытались заставить незаконно пересечь границу с Беларусью", - подчеркнули в ГПК.-0-