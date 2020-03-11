Госпогранкомитет и ЮНИСЕФ договорились о сотрудничестве

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси и ЮНИСЕФ договорились о сотрудничестве, в ближайшее время ведомство и международная организация подпишут соответствующий меморандум. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и глава представительства ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар провели рабочую встречу 10 марта. Стороны затронули темы развития обстановки на белорусской границе в 2019 году, нерегулярной миграции и перспектив по проектам международной технической помощи.

Особое внимание Анатолий Лаппо уделил ситуации с незаконным пересечением границы мигрантами с детьми. "В таких случаях мы создаем благоприятные условия для размещения матерей с детьми. Они находятся не в помещениях закрытого типа, а в медпунктах воинских частей, где они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Мы активно сотрудничаем с международными организациями, которые по возможности оказывают гуманитарную помощь таким семьям", - отметил руководитель погранведомства.

Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул, что ЮНИСЕФ заинтересована в развитии сотрудничества с Госпогранкомитетом. "Дети должны видеть границу открытой и дружелюбной. В ближайшее время мы подпишем меморандум о сотрудничестве и приступим к работе по темам, отвечающим интересам наших организаций", - сказал он.

Госпогранкомитет в свою очередь готов поддержать инициативу ЮНИСЕФ по продвижению уникального имиджевого проекта "Границы, открытые к детям". По словам председателя ведомства, пограничники заинтересованы в развитии инфраструктуры для детей в пунктах пропуска, на пограничных заставах и в центрах содержания иностранцев.-0-

Фото Госпогранкомитета