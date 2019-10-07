Госпогранкомитет и МОМ проведут совместные информационные кампании

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси и Международная организация по миграции (МОМ) реализуют новый проект международной технической помощи в интересах развития связей с общественностью и работы со СМИ. Документ подписан во время рабочей встречи председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо с главой представительства МОМ в Беларуси Зейналом Гаджиевым, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Предусмотрено проведение информационных кампаний, обучающих тренингов и семинаров, разработка мобильного приложения.

Стороны подвели итоги совместной деятельности, обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Председатель Госпогранкомитета выразил уверенность в дальнейшем продуктивном взаимодействии. "Подтверждением тому является подписание данного проекта, который позволит изучить и освоить современные подходы к коммуникации со СМИ и общественностью", - добавил он.

По словам Анатолия Лаппо, существующий уровень доверия позволяет пограничному ведомству идти в ногу со временем и постоянно развиваться, что способствует укреплению белорусской границы. Совместные усилия дают возможность развивать потенциал сотрудников, совершенствовать навыки работы с нерегулярными мигрантами и лицами, ищущими убежище.-0-