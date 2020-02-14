Госпогранкомитет и музей истории ВОВ открыли фотовыставку о воинах-интернационалистах

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открыли фотовыставку о воинах-интернационалистах "Я помню это как вчера…". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны состоялось открытие фотовыставки "Я помню это как вчера…". Проект был представлен зрителям во время тематической встречи, посвященной 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие посетили школьники, ветераны боевых действий в Афганистане и другие гости музея.

Идея фотопроекта заключается в том, что кроме портретов пограничников, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, здесь представлены снимки из личных архивов героев фотовыставки. Каждая из архивных фотографий связана с историями их жизни.

Проект реализован Госпогранкомитетом при поддержке музея истории Великой Отечественной войны. Экспозиция будет работать до 25 февраля.-0-