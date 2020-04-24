Госпогранкомитет и профсоюз работников госучреждений подписали тарифное соглашение на 2020-2022 годы

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Анатолий Лаппо и руководитель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Холяво подписали сегодня тарифное соглашение на 2020-2022 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомите.

Документ разработан с учетом норм генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2022 годы, Трудового кодекса и программы деятельности Федерации профсоюзов на 2020-2025 годы. В соглашении отражены договоренности по оплате, охране, условиям труда и отдыха, а также гарантиям занятости в вопросах соцпартнерства.

Стороны пришли к соглашению по применению гибких форм занятости, предоставлению матпомощи, выплате выходного пособия и пособия на оздоровление, заключению и продлению контрактов, выделению средств на мероприятия по охране труда и санаторно-курортное лечение, дополнительным мерам социальной поддержки ранее служивших в пограничном ведомстве ветеранов труда, поощрению работников за участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Не остались без внимания и темы обеспечения работников горячим питанием, экономии всех видов энергоресурсов и создания других условий.

В первичных профсоюзных организациях воинских частей пройдут собрания, на которых в коллективные договоры внесут изменения и дополнения и рассмотрят все актуальные вопросы.-0-