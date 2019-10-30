Госпогранкомитет обнародовал график работы пунктов упрощенного пропуска 1-2 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе в День всех святых и День поминовения усопших. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

На границе с Литвой 1-2 ноября будут работать пункты упрощенного пропуска "Видзы" (Браславский район) - круглосуточно, "Дотишки" (Вороновский район) - с 10.00 до 19.00, "Поречье" (Гродненский район) - с 09.00 до 19.00, "Петюлевцы" (Щучинский район) - с 12.00 до 17.00.

Пункт упрощенного пропуска "Кемелишки" в Островецком районе будет открыт 1 и 2 ноября с 10.00 до 17.00. Перейти границу через пункт пропуска "Пицкуны" в Ивьевском районе 1 и 2 ноября можно будет с 12.00 до 17.00, а через "Геранены" в те же дни с 11.00 до 17.00. Также 1 и 2 ноября с 12.00 до 17.00 будет работать погранпереход "Петюлевцы" в Щучинском районе.

Границу с Латвией в эти же даты с 9.00 до 17.00 можно будет пересечь в погранпереходе "Плюсы" (Браславский район), а также в "Гаврилино" (Верхнедвинский район) - при наличии заявок.

В данных пунктах упрощенного пропуска могут пересекать границу граждане, которые постоянно живут на приграничной территории. "При себе они обязаны иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории. Обращаем внимание, что в данных погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешается перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем", - отметили в Госпогранкомитете.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Госпогранкомитета (017) 216-26-12.-0-