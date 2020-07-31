Госпогранкомитет отслеживает ситуацию на белоруско-российском участке границы

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет продолжает отслеживать ситуацию на белоруско-российском участке границы, сообщали БЕЛТА в ГПК.

Дежурная служба ГПК фиксирует многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства. Со своей стороны Госпогранкомитет утверждает, что никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничников имеющиеся трудности не связаны.

"Беларусь свои границы ни от кого не закрывала и не закрывает",- говорится в сообщении ведомства.-0-