Госпогранкомитет предупредил грузоперевозчиков об ограничении въезда в Литву 16 марта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси на своем сайте предупредил грузоперевозчиков о том, что 16 марта будет ограничен въезд иностранцев на территорию Литовской Республики, сообщает БЕЛТА.

"По имеющейся предварительной информации от литовской стороны, с 00.00 (по литовскому времени) 16 марта будет ограничен въезд иностранцев на территорию Литовской Республики", - сказано в сообщении.

Доступными для пересечения госграницы грузоперевозчиками остаются пункты пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Райгардас" ("Привалка").

По мере поступления сведений от сопредельной стороны детальная информация об изменениях порядка пересечения границы, работе пунктов пропуска через границу с Литвой будет обновляться.-0-

Литва дает трое суток для транзита через свою территорию Литва с 0.00 часов 16 марта вводит запрет на въезд на территорию страны большинству иностранцев, за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в стране, дипломатов.