Госпогранкомитет предупредил грузоперевозчиков об ограничении въезда в Литву 16 марта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси на своем сайте предупредил грузоперевозчиков о том, что 16 марта будет ограничен въезд иностранцев на территорию Литовской Республики, сообщает БЕЛТА.
"По имеющейся предварительной информации от литовской стороны, с 00.00 (по литовскому времени) 16 марта будет ограничен въезд иностранцев на территорию Литовской Республики", - сказано в сообщении.
Доступными для пересечения госграницы грузоперевозчиками остаются пункты пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Райгардас" ("Привалка").
По мере поступления сведений от сопредельной стороны детальная информация об изменениях порядка пересечения границы, работе пунктов пропуска через границу с Литвой будет обновляться.-0-