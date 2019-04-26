Госпогранкомитет предупредил об ограничениях в пункте пропуска "Брузги"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брузги" сегодня возможны затруднения при пересечении государственной границы из-за проводимых там дорожных работ, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Сегодня проводятся асфальтоукладочные работы, ритмичность работы пункта пропуска в связи с этим будет не в полном объеме соблюдаться. Мало того, что там ограничение по полосам, будут некоторые ограничения по времени запуска на оформление транспортных средств как на въезд, так и на выезд", - сказал Антон Бычковский.

Госпогранкомитет просит пересекающих государственную границу учитывать эту информацию, по возможности выбирать альтернативные направления. Ознакомиться с оперативной обстановкой по очередям можно на портале комитета. О возобновлении работы пункта пропуска в полном объеме и снятии ограничений проинформируют дополнительно.

Как сообщалось, на центральной дороге пункта пропуска "Брузги" с 23 апреля начались работы по замене покрытия. Движение всех видов транспорта осуществляется только по двум полосам - одна на въезд и вторая на выезд. Работы проводятся в рамках реконструкции пункта пропуска "Брузги", которая завершится к началу II Европейских игр.-0-