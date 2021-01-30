Госпогранкомитет предупреждает о сбое программного обеспечения в литовских пунктах пропуска

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. Грузоперевозчикам, выезжающим в Литву, следует учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Государственного пограничного комитета.

"По информации, поступившей от сопредельной стороны, около 6.00 30 января произошел сбой программного обеспечения системы таможенного оформления в литовских пунктах пропуска. В связи с этим оформление автотранспорта литовской таможенной службой ведется в ручном режиме, а пропускная способность снизилась более чем в два раза", - рассказали в Госпогранкомитете.

О возобновлении работы литовских пунктов пропуска в штатном режиме будет сообщено дополнительно.-0-