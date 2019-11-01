Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможны временные затруднения при пересечении белорусско-польской границы в связи с введением в Польше ограничений на движение большегрузного транспорта. Такая информация размещена на портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"1, 10 и 11 ноября в Польше будет введен ряд временных ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 т по дорогам общего пользования. Это связано с мероприятиями, проводимыми ко Дню поминовения усопших и ко Дню независимости Республики Польша. Возможны временные затруднения при пересечении белорусско-польской границы", - проинформировали в ведомстве.

Запрет не распространяется на транспорт, который перевозит опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живых животных, автобусы международного следования и автопоезда, находящиеся на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленные на въезд и выезд.

Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (белорусское время): 1 ноября - в период с 10.00 до 00.00, 10 ноября - в период с 20.00 до 00.00, 11 ноября - в период с 10.00 до 00.00.

В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе. Госпогранкомитет рекомендует грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале пограничного ведомства Беларуси - gpk.gov.by.-0-