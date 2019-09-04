Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей. Такая информация размещена на портале комитета, сообщает БЕЛТА.

По информации польской стороны, с 10 по 12 сентября планируется ремонт дорожного покрытия на пограничном мосту через реку Свислочь между белорусским пунктом пропуска "Берестовица" и польским "Бобровники".

Госпогранкомитет рекомендует учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения через госграницу.

Ознакомиться с обстановкой перед пунктами пропуска в режиме реального времени можно на информационном портале Государственного пограничного комитета.-0-