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20 июля 2020, 16:17

Госпогранкомитет сообщает об очередях на границе с Литвой

Фото Госпогранкомитета
Фото Госпогранкомитета

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие выходные отмечены очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси с Литвой. Анализ обстановки не дает оснований предполагать, что в ближайшее время потоки через границу уменьшатся, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Прошедшей ночью, с 19 на 20 июля, по данным литовской стороны, в информационных системах контролирующих органов произошел сбой. Это существенно снизило скорость прохождения границы грузовыми машинами, которые следуют на въезд в Литву, способствовало накоплению транспорта вблизи пунктов пропуска", - отметил Антон Бычковский.

По его словам, сейчас нормативы по пропускной способности в целом выполняются. Но периодически бывают случаи, когда уже оформленный транспорт не может покинуть белорусский пункт пропуска по не зависящим от белорусской стороны причинам.

"Существенно влияет на обстановку перед пунктами пропуска на литовском направлении отсутствие ограничения на ввоз топлива в Литву при наличии таких ограничений в Польше. Многие грузоперевозчики выбирают прибалтийское направление как наименее затратное в плане заправки: предпочитают сделать это в Беларуси, что дешевле, и затем направиться в Западную Европу через пункты пропуска, которые ближе всего к польскому направлению. Поэтому самыми загруженными оказываются литовские международные пункты пропуска, в которых могут оформляться грузовики", - пояснил официальный представитель.

Еще один фактор - введение сезонных ограничений нагрузок на оси транспортных средств при высоких температурах. Ограничения действуют как в Беларуси, так и в сопредельных странах.

"Анализ обстановки не дает оснований предполагать, что в ближайшее время потоки через границу уменьшатся. Ситуацию могло бы облегчить возобновление работы закрытого литовской стороной в связи с эпидемиологической обстановкой пункта пропуска "Лаворишкес" ("Котловка"), пропускная способность которого составляет 350 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении. Ожидаемое открытие пункта пропуска "Твярячус" ("Видзы") в новом статусе международного, в том числе и для порожних грузовиков, также послужит равномерному распределению грузовых потоков на литовском направлении и уменьшит очереди", - сообщил Антон Бычковский.

Количество транспорта перед пунктами пропуска можно узнать в специализированном разделе портала Госпогранкомитета "Обстановка на границе". Данные о ежедневной средней величине очередей можно найти в разделе "Графики очередей".

Въезда в Литву на 16.00 ожидают более тысячи грузовиков. Из них 580 - в пункте пропуска "Каменный Лог", 273 - в "Беняконях", 180 - в "Привалке".-0-

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