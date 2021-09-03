Госпогранкомитет: строительство забора и увеличение числа военных не решат проблему на границе

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва, Латвия и Польша нарушают международные нормы, законодательство, а также положения двусторонних договоров с Беларусью, в результате чего складывается непростая ситуация с мигрантами на границе. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Роман Подлинев.

Представитель Госпогранкомитета отметил, что существуют международные конвенции по правам беженцев, правовые документы в Евросоюзе, в соответствии с которыми иностранцы имеют право просить убежища по всей территории ЕС. "Наши же коллеги из Латвии, Литвы и Польши просто не дают беженцам возможности запросить этот статус, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Беларуси. Поэтому такая ситуация и складывается. Они нарушают свое законодательство, международные нормы, а также положения двусторонних договоров с Беларусью", - рассказал Роман Подлинев.

Говоря о способах выхода из ситуации, сложившейся с мигрантами, удерживаемыми на границе, представитель Госпогранкомитета подчеркнул, что в первую очередь следует соблюдать законодательство и учитывать права беженцев. "А от строительства забора или увеличения числа военнослужащих на границе проблема не решается, просто чаще выявляют беженцев и чаще силой пытаются вытеснить их на территорию Беларуси. Должны исполняться международные обязательства и национальное законодательство в сопредельных странах ЕС - другого выхода нет", - подчеркнул представитель ведомства.

Как заверил Роман Подлинев, Беларусь открыта к контактам с западными коллегами и ждет возобновления сотрудничества, особенно в рамках трансграничных проектов. "Но с сопредельной стороны пока нет инициативы и политической воли, желания возобновлять сотрудничество. Скорее со стороны сопредельных стран есть намерение показать "миграционный кризис", использовать беженцев как щит, чтобы получить финансирование для обустройства своей границы, скрыть какой-то свой непрофессионализм в этой сфере, обвинить белорусскую сторону в происходящем", - рассказал Роман Подлинев.

Представитель Госпогранкомитета также прокомментировал обвинения западных коллег в нарушении границы белорусскими пограничниками. "Эти заявления безосновательны, никакой доказательной базы не предоставляется. Это очередная провокация с целью очернить белорусское пограничное ведомство и в целом выставить Беларусь в негативном ключе", - заявил Роман Подлинев.

Представитель ведомства отметил, что случаи силового вытеснения мигрантов на белорусскую территорию представителями сопредельных стран фиксируются ежедневно: "Каждый день мы получаем данные, что сопредельные страны силой выталкивают беженцев. В среднем за сутки мы фиксируем порядка 10-12 таких попыток на границе".

"Мы оказываем посильную помощь, если видим, что человек избит, его жизни угрожает опасность. Порядка 15 случаев было, когда иностранцев, находящихся в критическом состоянии, мы доставляли в белорусские медучреждения. Много случаев, когда нами медицинская помощь оказывалась непосредственно на границе, а сопредельная сторона при этом совершенно бездействовала", - добавил Роман Подлинев.-0-