Госпогранкомитет учтет опыт Европейских игр при подготовке к ЧМ-2021 по хоккею

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет Беларуси во время подготовки и проведения II Европейских игр выполнил поставленные задачи, полученный опыт будет использован при подготовке к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году примут Беларусь и Латвия. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела управления пограничного контроля Госпогранкомитета Кузьма Лесняк в пресс-центре БЕЛТА.

"Органы пограничной службы поставленную задачу по обеспечению безвизового въезда в страну выполнили. Будем готовиться, у нас впереди грандиозное мероприятие - в 2021 году чемпионат мира по хоккею будет проходить у нас и в Латвии, причем финальные матчи и подведение итогов Международной федерацией хоккея в течение четырех дней тоже будет проводиться у нас", - отметил Кузьма Лесняк.

Перед проведением II Европейских игр к приему туристов заблаговременно готовили как непосредственно пункты пропуска, так и личный состав. Наибольшее число гостей приехало через автодорожные пункты пропуска, на втором месте - воздушный транспорт, на третьем - железнодорожный. Больше всего туристов прибыло из России, Украины, Латвии, Литвы, Польши.

По словам представителя Госпогранкомитета, во время игр отмечены случаи, когда иностранцы хотели попасть в Беларусь по поддельным документам, но такие попытки были пресечены, пограничники проявили бдительность.-0-

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