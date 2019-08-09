Госпромнадзор: основная причина несчастных случаев на аттракционах - ошибка персонала

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная причина несчастных случаев на аттракционах - ошибка персонала, сообщил журналистам начальник управления надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Петр Климко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основными причинами несчастных случаев с пассажирами и посетителями аттракционов являются ошибки персонала: недостаточно подготовленные, не умеют действовать в нештатных ситуациях, недисциплинированные, не досмотрели, не пристегнули, не ту кнопку нажали и тому подобное. Ну и огромная текучесть дежурных аттракционов, а следовательно, их подготовка и выполнение ими обязанностей - вопрос, требующий внимания", - сказал Петр Климко.

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