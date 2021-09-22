Госрегулирование цен на еще 20 групп социально значимых товаров продлено до конца года

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается по 31 декабря 2021 года включительно. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 20 сентября 2021 года №60, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Ранее МАРТ уже было продлено ценовое регулирование на 10 групп социально значимых товаров в соответствии с постановлением №59. В соответствии с постановлением №60 оно продлевается еще на 20 групп.

В перечне регулируемых социально значимых товаров - рыба и консервы из нее, мясо, колбасные изделия, молоко, творог, сыр, хлеб, яйца, соль, сахар, чай, кофе, гречневая и перловая крупа и другие продукты.-0-