Госрегулирование цен на риелторские услуги по объектам нежилого фонда может быть отменено - Минюст

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное регулирование цен на риелторские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам, предлагается отменить в Беларуси. Об этом сообщила начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Ирина Целиковец во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Рассказывая о том, какие ключевые новации вошли в проекты указа "Об изменении Указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совета Министров "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты", Ирина Целиковец отметила, что проект указа направлен в первую очередь на корректировку ценового регулирования.

"В частности, предлагается отменить государственное регулирование цен на риелторские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам. Регулирование же цен на риелторские услуги для физлиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) в отношении социально значимых объектов, таких как земельные участки, дачи, садовые домики, гаражи, машино-места, в настоящее время сохранено. При этом фиксированные тарифы предлагается заменить предельными максимальными", - отметила начальник управления. В Минюсте считают, что это позволит риелторским организациям более гибко выстраивать отношения с потребителями в вопросах оплаты, что невозможно сделать сегодня.

Еще одним важным изменением является предложение исключить предоплату за оказание услуг по найму жилья. "Речь, в частности, идет об аренде жилья. Услуга будет оплачиваться только после того, как для потребителя будет подобран объект недвижимости", - отметила Ирина Целиковец.

Она пояснила, что эта норма обусловлена тем, что многие организации не принимают мер к тому, чтобы предоставить потребителю достоверную информацию по сдаче того или иного жилья. Например, организация заключает договор на оказание информационных услуг и предоставляет список адресов якобы сдающихся внаем квартир (эта услуга стоит сегодня более Br120). Но в итоге оказывается, что предлагаемые квартиры либо давно сданы, либо вообще не планировались к сдаче. Есть случаи, когда вместо адреса жилого дома потребителю предоставлялся адрес административного здания.

"В этой связи проект указа предусматривает, что оплата таких услуг производится только после подбора варианта в соответствии с условиями заключенного договора и в случае подписания сторонами акта оказанных услуг, в котором содержится информация о подобранном объекте", - отметила начальник управления.

Предусмотрена норма, направленная на решение такой проблемы, как понуждение потребителей к заключению договоров на оказание услуг, уже оказываемых риелторской организацией второй стороне, что ведет к взиманию двойной оплаты.

Расширены полномочия риелторских организаций по получению необходимой для оказания риелторских услуг информации. В частности, им предоставлена возможность беспрепятственно получать информацию об истории объекта недвижимого имущества, в отношении которого оказывается риелторская услуга, а также о лицах, ранее проживавших в этом помещении.

В числе новаций также возможность заключения договора на оказание риелторских услуг не только в письменной форме, но и в виде электронного документа, изменение требований к размещаемой риелторскими организациями рекламе объектов недвижимости и требований к претендентам на получение свидетельства об аттестации риелтора.-0-

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