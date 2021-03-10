Госсаннадзор: продавцы правы, когда отказывают в обслуживании покупателю без защитной маски

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждения госсаннадзора участились обращения граждан по поводу отказа в их обслуживании при отсутствии маски в торговых объектах Минской области, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Жители региона стали чаще обращаться после того, как им отказывают в обслуживании при отсутствии на них защитной маски. Важно отметить, что в этой ситуации сотрудники торговых объектов поступают правильно, потому что придерживаются установленных правил по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране", - рассказали в центре.

По причине распространения коронавируса белорусские власти приняли меры для сдерживания инфекции, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. В стране установили санитарные нормы и правила, которые обязаны соблюдать государственные органы, иные организации и физические лица. "Руководители организаций всех форм собственности должны контролировать соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе использование средств защиты органов дыхания работниками и физическими лицами при посещении объектов, организаций, - отметили в центре. - При невыполнении правил организации их должностные лица и иные граждане несут ответственность согласно законодательным актам".

В Беларуси обязательный масочный режим ввели во всех областях и районах 18 ноября, после чего все жители страны должны появляться в закрытых общественных местах в масках, иначе им могут отказать в обслуживании. "Носить средства индивидуальной защиты надо в магазинах, торговых центрах, объектах общественного питания и социального обслуживания, административных учреждениях, наземном транспорте и метро, - напомнили в центре. - Если человек не может носить маску по состоянию здоровья, он должен воспользоваться иным способ защиты дыхательных путей. Например, защитным экраном".

За соблюдением режима на общественных объектах постоянно следят сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, администрации районов, руководители учреждений и организаций.

Обязательный масочный режим будет действовать в стране до стабилизации эпидситуации.-0-