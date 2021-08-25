Госсекретарь Совбеза: аналитика должна стать дополнительным импульсом для дальнейшего устойчивого развития Беларуси

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил Белорусский институт стратегических исследований. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.В ходе встречи с коллективом БИСИ госсекретарь Совбеза назвал своевременным и мудрым решение главы государства создать в феврале 2019 года эту национальную "фабрику мысли". "В современных условиях высокой неопределенности, намеренного искажения информации, целенаправленного манипулирования сознанием населения эффективное социально-экономическое и политическое развитие требует все более глубокой интеллектуальной поддержки", - сказал Александр Вольфович.Несмотря на относительно небольшой временной период, институт занял достойное место в системе государственного управления, успешно инсталлировался в научно-экспертное сообщество страны. БИСИ наработал успешный опыт экспертного обеспечения государственной политики не только в традиционных СМИ, но и средствах массовой коммуникации, виртуальном пространстве. В условиях роста потребности на качественный анализ, а не псевдоаналитику институт сумел сформировать высокопрофессиональный пул новых лидеров мнений и активно включился в процесс доведения объективной информации до общества."Выступления в печатных и электронных ресурсах ведущих аналитиков института, их участие в открытых дискуссиях, круглых столах способствуют формированию позитивной повестки, обеспечивают эффективную коммуникацию и обратную связь между государством и рядовыми гражданами. Это позволяет держать руку на пульсе, определять предвестников зарождения новых рисков и вызовов, - отметил госсекретарь Совбеза. - На новом качественном уровне обеспечивается международная деятельность института и установление партнерских отношений с "фабриками мысли" не только России, стран постсоветского пространства, но и Китая, Индии, других государств. Эта работа особенно важна в нынешних условиях неослабевающего санкционного прессинга, когда так называемая аналитическая или экспертная дипломатия сохраняет окно возможностей для доведения объективной и достоверной информации о событиях в Беларуси".Особое внимание Александр Вольфович обратил на успешное взаимодействие БИСИ с Государственным секретариатом Совета Безопасности, в первую очередь в вопросах изучения актуальных проблем национальной безопасности.Александр Вольфович выразил уверенность, что развитие в Беларуси мозговых центров, подобных БИСИ, должно стать логическим продолжением линии на расширение практики привлечения экспертов к выявлению болевых точек в обществе и поиск наиболее оптимальных путей решения проблемных вопросов."Такие "фабрики мысли" - один из инструментов интеллектуализации общества, в котором аналитика должна стать дополнительным импульсом для дальнейшего устойчивого развития, формирования образа будущего Беларуси", - подчеркнул государственный секретарь.После встречи с коллективом БИСИ в формате круглого стола Александр Вольфович обсудил с руководством БИСИ и ведущими аналитиками актуальные вопросы, связанные с рисками и вызовами национальной безопасности в контексте разработки новой редакции концепции национальной безопасности.Отдельной темой стала ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. "На прошедшем на днях в режиме видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главы государств - членов организации оценили ситуацию в регионе. Войска западной коалиции ушли из Афганистана, но традиционные для этой страны проблемы остались. К сожалению, сохранились угрозы экспорта терроризма и экстремизма, проблемы нелегальной миграции, производства наркотиков и их распространения на постсоветском пространстве. Ситуация непростая, но контролируемая. Все необходимые ресурсы для нормализации обстановки в формате ОДКБ имеются. Как отметил глава государства, нашим странам необходимо в первую очередь выработать единую позицию и действовать сообща для нормализации ситуации и упреждения новых угроз", - заявил государственный секретарь Совета безопасности.-0-