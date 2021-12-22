Госсекретарь Совбеза посетил Институт таможенных органов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сегодня посетил Институт таможенных органов и ознакомился с основными направлениями его деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Госсекретарь Совбеза изучил образовательную деятельность института, которая включает в себя реализацию программ повышения квалификации и переподготовки должностных лиц, представителей юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. За 11 лет работы института программы дополнительного образования освоили более 22 тыс. слушателей. Обучение в институте организовано в очной форме, используется также современная система дистанционного обучения, что особенно актуально в настоящее время.

Институт как государственное судебно-экспертное учреждение практически полностью обеспечивает исследовательскую деятельность таможенных органов, а также проводит экспертизы по запросам участников внешнеэкономической деятельности. В таможенной лаборатории госсекретарю Совбеза продемонстрировали ряд таких исследований. Только в этом году здесь проведено около 830 экспертиз.-0-