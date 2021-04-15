Госсекретарь Совбеза посетил пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович посетил пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск" и поставил задачи на перспективу таможенной и пограничной службам, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Александр Вольфович оценил работу контролирующих органов на каналах движения граждан, пересекающих границу авиасообщением, а также таможенный контроль в отношении международных почтовых отправлений, поступающих авиапочтой. Госсекретарь проанализировал и работу таможенных органов в целом. С учетом складывающейся обстановки, достигнутых таможенной и пограничной службой результатов и намеченных ориентиров на перспективу Александр Вольфович обозначил задачи, требующие первоочередного решения.

В первом квартале 2021 года таможенные органы перечислили в республиканский бюджет порядка Br2,4 млрд, а эта сумма на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Увеличилось на 14,4% количество перемещенных через таможенную границу товаров. В количественном выражении в первом квартале 2021 года эта цифра составила 25,4 млн т.

Отмечается и тенденция роста поступающих международных почтовых отправлений: в первом квартале 2021 года уже выпущено порядка 5 млн МПО. За этот же период изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и психотропов и 28 тыс. наркосодержащих препаратов, которые следовали посредством почтовых отправлений.

Председатель ГТК Владимир Орловский рассказал о том, что повышение эффективности оперативно-разыскной деятельности, качества ведения дознания и административного процесса обеспечили раскрываемость преступлений на уровне 71%. "В 2021 году выявлено 130 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (61 факт - в аэропорту), из незаконного оборота изъято 76 кг наркотиков", - отметил он.-0-

Фото ГТК