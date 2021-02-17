Госсекретарь Совбеза посетил пункт пропуска "Урбаны"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович посетил автодорожный пункт пропуска "Урбаны", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Госсекретарь Совбеза оценил результативность реконструкции пункта пропуска, ознакомился с особенностями применения инспекционно-досмотровых комплексов и технических средств контроля. Александру Вольфовичу доложили о деятельности таможенных органов и итогах работы в 2020 году.

Так, по результатам правоохранительной деятельности в прошлом году пресечено более 33,3 тыс. нарушений, выявлено 300 преступлений. Из незаконного оборота изъято более 952 кг наркотиков, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Значительный вклад в пресечение правонарушений и преступлений вносит использование инспекционно-досмотровых комплексов. За три года с их помощью выявлено около 5,5 тыс. правонарушений, а экономический эффект от использования ИДК в среднем составляет Br40 на Br1 затрат.

С учетом достигнутого госсекретарь Совбеза обозначил задачи для таможенной и пограничной служб на текущий год.

На мероприятии присутствовали председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.-0-