Госсекретарь Совбеза посетил Центр повышения квалификации МВД

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович сегодня посетил Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД. Такая информация размещена на официальном сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Сопровождал госсекретаря заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Сергей Хоменко. Знакомство с центром началось с часовни в честь великомученика Георгия Победоносца и продолжилось в учебном корпусе. В аудитории организации работы оперативно-дежурной службы и пульта централизованного наблюдения Департамента охраны как раз проходили занятия одной из групп первоначальной подготовки. Александр Вольфович ознакомился с принципом работы охранной сигнализации и порядком действий сотрудников при сигнале тревоги, пообщался с курсантами, пожелал им успехов в службе и карьерного роста.

Другая группа в это время сдавала экзамен по тактико-специальной подготовке. Молодые люди, которым уже совсем скоро предстоит нести службу в подразделениях ДИН, перед входом в класс заметно волновались, но, оказавшись перед строгой комиссией во главе с первым заместителем начальника ЦПКРРиС полковником милиции Владимиром Витковским, брали себя в руки и демонстрировали хорошие знания.

Александр Вольфович расспросил выпускников, почему выбрали для себя именно этот жизненный путь, как прошла учеба и где предстоит служить.

Прапорщик внутренней службы Марина Радченко призналась, что в МВД перевелась из органов пограничной службы, где служила контролером. Контролером она будет и в СИЗО №3, расположенном в ее родном Гомеле.

"Нисколько не жалею о своем выборе. Жду не дождусь возможности применить на практике полученные знания, - отметила она. - Единственное, жаль расставаться с одногруппниками, с которыми сложились отличные отношения, преподавателями, центром, где меня многому научили".

Госсекретарь Совбеза ознакомился с условиями быта курсантов, обратил внимание, что в небольших комнатах, где проживают девушки, светло и уютно, рядом душевая, санузлы, сушилка. Все это есть и у парней, только казарма для них куда больше по размерам и напоминает армейскую.

Александру Вольфовичу также продемонстрировали, где и как хранятся продукты для курсантской столовой, показали меню на день, составленное из сытных, вкусных и полезных блюд.

Дальше путь лежал в кинологический центр и на учебные объекты. Генерал-лейтенант отметил четкость, стремительность и грамотные действия будущих сотрудников группы задержания при обезвреживании условного преступника, слаженность и выучку курсантов в самых разных ситуациях. Например, кинологов при работе с четвероногими помощниками, их коллег при прохождении специальной полосы препятствий, моделирующей условия психоэмоциональных перегрузок и физического воздействия со стороны правонарушителей.-0-