Госсекретарь Совбеза: все структурные элементы системы национальной безопасности с поставленными задачами справились успешно

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все структурные элементы системы национальной безопасности с поставленными задачами справились успешно. Об этом рассказал журналистам Александр Вольфович, который сегодня назначен государственным секретарем Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее назначение - это огромное доверие главы государства, но, наверное, это не столько доверие мне, сколько доверие Вооруженным Силам. Это высокая ответственность, и есть ряд новых задач, с которыми, уверен, разберусь. Тем более что Президент определил и поставил ряд задач", - отметил Александр Вольфович.

Он обратил внимание на важность того, что в настоящее время "в стране создана система национальной безопасности, которая, прежде всего, обеспечивает безопасность страны, безопасность народа". "Но тем не менее есть что подкорректировать", - уверен госсекретарь.

"Есть нормативно-правовая база, которая позволяет реагировать и на внешние, и на внутренние угрозы. И не только Вооруженным Силам, но и остальным структурным элементам системы национальной безопасности, военной организации государства", - заверил он.

При этом Александр Вольфович рассказал, что Президент поставил ряд задач: "Предстоит с учетом последних событий взвесить, проанализировать, подкорректировать, может быть, внести какие-то изменения в нормативно-правовые документы".

"Хочу сказать по опыту своей работы, что все структурные элементы системы национальной безопасности, военной организации государства, весь силовой блок со своими задачами справился успешно, - подчеркнул Александр Вольфович. - Конечно, есть что подкорректировать, есть над чем задуматься. И прежде всего, наверное, это вопросы, связанные с системой управления всем силовым блоком, направленным на то, чтобы мы могли локализовать, минимизировать все угрозы - и внешние, и прежде всего внутренние. С внутренними угрозами мы, конечно, столкнулись в последнее время, и надо было принимать некоторые новые решения".

Госсекретарь Совбеза подчеркнул: "С учетом этих задач я и буду строить свою работу. Она будет направлена прежде всего на координацию деятельности структурных элементов министерств силового блока, чтобы мы смогли спокойно работать в мирной, процветающей Беларуси, которую привык видеть наш народ, и создавать условия для безопасности нашей страны и народа".

"Даже с учетом тех событий, которые начинают происходить в Российской Федерации, будем работать на опережение, чтобы все было спокойно, как всегда было в нашей стране", - отметил он.-0-