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Общество
12 августа 2021, 21:21

Госсекретарь Совета безопасности - о новых угрозах, учении "Запад-2021" и единстве подходов с Россией

Александр Вольфович
Александр Вольфович
Система защиты государственной границы Беларуси от посягательств извне работает четко и слаженно. Уверенность в этом выразил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью БЕЛТА. Он коснулся тематики новых рисков и угроз для нашей страны, проблем с беженцами на границе Беларуси с ЕС и рассказал, почему концентрировать все ресурсы только лишь на противодействии миграционным процессам нерационально. Госсекретарь также прокомментировал повышение военной активности США и НАТО в Европе, в том числе у наших границ, и поделился подробностями проведения белорусско-российского учения "Запад-2021".
 
- Александр Григорьевич, какие на сегодняшний день вы видите новые риски и вызовы для Республики Беларусь?
 
- Геополитические изменения в регионе, экономические санкции, пандемия коронавируса и другие факторы способствуют формированию новых рисков и вызовов для национальной безопасности Республики Беларусь, а также трансформации уже известных.
 
К сожалению, мы видим, что сокращается сотрудничество во всех сферах международных отношений. Обостряются ставшие уже хроническими "тлеющие" конфликты, ускоряется эрозия системы международного права, включая безопасность, торговлю и секторальное взаимодействие.
 
Безусловно, новые витки протекционизма и наращивание усилий всех геополитических игроков по повышению своей стратегической автономии оказывают влияние на содержание белорусской внешней политики.
 
Отмечу, что в экономической сфере ужесточаются существующие и появляются новые ограничительные барьеры во взаимной торговле, угрозы перспективам реализации совместных проектов с другими странами, приостановление транспортных потоков, массовый отток в другие страны белорусских специалистов высокой квалификации.
 
Кроме того, отмечается обострение проблем обеспечения информационной безопасности. С использованием средств массовой информации и социальных сетей целенаправленно нагнетается обстановка. В этих условиях задача противодействия массированному информационному воздействию на население приобретает дополнительную актуальность.
 
Современная ситуация также обнажает уязвимости перед использованием информационно-коммуникационных технологий для манипулирования информацией, доминирования или политического противостояния.
 
Хочу обратить внимание, что наблюдается повышение военной активности вокруг Беларуси. Увеличивается численность войск в сопредельных с Беларусью государствах, масштабность проводимых мероприятий их оперативной и боевой подготовки. Раскручивается гонка вооружений и повышается разведывательная активность наших западных "партнеров". Продолжается деградация механизмов контроля над вооружениями.
 
В связи с этим отмечается появление недоверия между государствами, отказ от транспарентности в военной деятельности и возникновение "гибридных действий".
 
- Как вы оцениваете ситуацию на границе нашей страны с Евросоюзом?
 
- Сегодня на границе отмечается значительное увеличение потока нелегальных мигрантов, особенно на западном направлении. Это связано как с сезонностью миграционных процессов, так и с социально-политической ситуацией в тех странах, из которых люди стремятся сегодня уехать. Они хотят обезопасить себя и свои семьи от военных действий, политических и экономических кризисов и направляются в страны с более благоприятной, по их мнению, обстановкой.
 
Наряду с этим не следует забывать о таких угрозах, как распространение наркотиков, контрабанда оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов. От умения противостоять им во многом зависит безопасность государства, каждого гражданина Беларуси. И концентрировать все ресурсы только лишь на противодействии миграционным процессам нерационально. Тем более что мигранты не выбирают нашу страну в качестве конечного остановочного пункта.
 
Отмечу, что в целом ситуация на наших рубежах остается напряженной, но контролируемой. При этом для обеспечения пограничной безопасности задействуется не только пограничное ведомство. К охране границы активно привлекаются и другие силовые структуры, которые также являются субъектами обеспечения пограничной безопасности.
 
К примеру, недавно на участке Гродненской пограничной группы проходило оперативно-тактическое учение, в ходе которого военнослужащие пограничной группы и механизированной бригады выполняли служебно-боевые задачи по ликвидации условного противника в блокированном районе.
 
Отмечу высокий уровень подготовки и эффективность взаимодействия органов пограничной службы и подразделений Вооруженных Сил. Особенностью этого учения было и то, что участие в нем приняли также временно призванные из запаса граждане, которые ранее служили в погранвойсках.
 
Это еще раз подтверждает способность и готовность органов обеспечения национальной безопасности успешно выполнить возложенные на них задачи по защите суверенитета Республики Беларусь. Система защиты государственной границы от посягательств извне работает четко и слаженно.
 
- США и НАТО уже более семи лет под предлогом стратегического сдерживания России активно наращивают военное присутствие в ряде европейских государств, в том числе сопредельных с Беларусью. Можно ли утверждать, что совместные белорусско-российские учения "Запад-2021" - своего рода ответ на это наращивание?
 
- Вооруженные Силы Республики Беларусь проводят совместные белорусско-российские учения на своей территории для повышения уровня подготовки и слаженности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.
 
Периодичность их проведения определена в 2009 году президентами Беларуси и России: один раз в два года поочередно. На нашей территории было проведено учение "Запад" в 2009, 2013 и 2017 годах, а на территории России - "Щит Союза" в 2011, 2015 и 2019 годах.
 
Учение "Запад-2021", как и предыдущие, является высшей формой подготовки войск и носит сугубо оборонительный характер. Действия органов военного управления, соединений и воинских частей из состава региональной группировки войск (сил) в ходе учения направлены на совершенствование форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств с учетом опыта вооруженных конфликтов последних лет.
 
Вместе с тем нас не может не беспокоить повышение военной активности США и НАТО в Европе, в том числе у наших границ, особенно проведение таких масштабных учений, как "Защитник Европы". В этой связи мы активизировали реализацию мер стратегического сдерживания в военной сфере как самостоятельно, так и в рамках Союзного государства. В том числе предстоящее учение будет использовано в интересах противодействия вызовам и угрозам нашему государству.
 
Уверен, что проведение совместного учения на едином стратегическом фоне укрепит единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства, отработку на практике подходов, предусмотренных планом применения региональной группировки войск (сил).
 
- По составу и количеству привлекаемых войск, которые недавно на брифинге озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, учение схоже с "Западом-2017". Чем обусловлены формат и масштабы нынешнего учения?
 
- Замысел учения такого масштаба, как "Запад", определяют генеральные штабы вооруженных сил Беларуси и России. В его основу положен сценарий возникновения на территории условного государства конфликта, связанного с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, финансированных из-за рубежа.
 
По сути, такая активность - одна из основных характерных черт современных военных конфликтов. При этом использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства.
 
На основе замысла определено, какие задачи необходимо решить в ходе учения, какой состав сил и средств привлечь для этого. Поскольку в состав региональной группировки войск входят соединения и воинские части 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации, то они и составляют основу российского воинского контингента, участвующего в учении на нашей территории.
 
Отмечу, что проведение учения "Запад-2021" подтверждает курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией. Именно поэтому в период проведения учения на территории России будет одновременно действовать контингент белорусских Вооруженных Сил. Так, от Вооруженных Сил Беларуси на полигоне Мулино в учении примут участие около 400 военнослужащих и более 30 единиц боевой техники.
 
Справочно: На учение "Запад-2021" на территории Республики Беларусь привлекаются около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских из состава КСОР ОДКБ, до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков, около 110 единиц артиллерии и РСЗО, более 30 самолетов и вертолетов.
 
На "Западе-2017" было привлечено около 12,7 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. российских военнослужащих, до 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.
 
- В СМИ можно встретить негативные высказывания иностранных военных экспертов по поводу проведения крупномасштабных учений на белорусской земле. Как, по вашему мнению, нужно относиться к такой оценке?
 
- Полагаю, что не стоит преувеличивать внимание к таким высказываниям. Как правило, они возникают накануне подобных учений. Вспомните хотя бы истерию по поводу "Запада-2017". Чего только не писали так называемые независимые СМИ. К примеру, о том, что якобы Россия и Беларусь намерены оккупировать часть Польши и Литвы в районе Сувалкского коридора, что российские войска якобы войдут на территорию Беларуси и здесь останутся, будут чуть ли не спрятаны в белорусских лесах, что Владимир Путин под предлогом учения якобы хочет разместить на постоянной основе свою авиабазу и тому подобное. И что в итоге? Как только учение закончилось, сразу же утихла и информационная шумиха вокруг него. Думаю, что так будет и в очередной раз.
 
Напомню, что учение "Запад-2021" проводится в соответствии с планом совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) в текущем году. Замысел его проведения глава государства утвердил еще в начале года.
 
- На нашей территории учения "Запад" проходят не в первый раз. В чем особенность нынешнего?
 
- В ходе всех проводимых учений, как правило, решается задача освоения новых способов ведения оборонительных действий. Как вы знаете, в мире постоянно возникают вооруженные конфликты, поэтому задача военных их анализировать и самое передовое внедрять в практику подготовки своих войск. В этом плане не будет исключением и нынешнее учение.
 
Особенность проводимого на нашей территории учения "Запад" - практическая отработка таких учебно-боевых задач, как создание группировки войск в сжатые сроки, прежде всего на основе боеготовых воинских формирований, обладающих высоким уровнем мобильности и способности к ведению автономных действий. То есть подразделений, которые не требуют больших сроков для их приведения в полную боевую готовность и призыва из запаса военнообязанных. При этом отмобилизование будет проведено в территориальных войсках.
 
Кроме того, на учении будут отрабатываться отдельные приемы управления авиацией и средствами ПВО в ходе отражения ударов средств воздушного нападения условного противника и апробироваться новые способы ведения оборонительных действий, исходя из опыта вооруженных конфликтов.
 
- Александр Григорьевич, в этом году роль Совета безопасности в защите суверенитета Беларуси усилена. Какие реальные меры уже предприняты для этого?
 
- Совет безопасности Республики Беларусь исполняет важнейшую роль в жизнедеятельности общества и государства, и в современных условиях она будет только повышаться. Именно на это направлен недавно принятый декрет Президента Республики Беларусь "О защите суверенитета и конституционного строя".
 
В соответствии с этим документом в случае возникновения особых обстоятельств - гибели главы государства в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера - Совет безопасности наделяется дополнительными функциями. В таком случае на основании его решения в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а все государственные органы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности. Нормы указанного декрета имплементированы в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении". Внесены также изменения в закон "О Вооруженных Силах Республики Беларусь".
 
Кроме того, указом утверждено новое положение о Совете безопасности Республики Беларусь. Этот документ не только обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета безопасности, но и направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.
 
При его подготовке учитывались положения и терминология концепции национальной безопасности, военной доктрины, законов Республики Беларусь в сфере обеспечения безопасности, накопленная практика работы Совета безопасности, а также зарубежный опыт, в первую очередь государств - членов ОДКБ.
 
По сравнению с предыдущим положением, которое было утверждено в 2000 году, более четко определено основное предназначение Совета безопасности - реализация полномочий Президента Республики Беларусь как главы государства и главнокомандующего Вооруженными Силами в сфере обеспечения национальной безопасности. Соответственно в полном объеме закреплены нормы декрета "О защите суверенитета и конституционного строя". В число постоянных членов Совета безопасности дополнительно включены председатель Комитета государственного контроля и генеральный прокурор.
 
Одновременно с новым положением о Совете безопасности утверждено новое положение о Государственном секретариате Совета безопасности, поскольку эти документы неразрывно связаны между собой. Все задачи и функции Государственного секретариата Совета безопасности, а также исторически сложившиеся полномочия государственного секретаря принципиально сохранены в нынешнем объеме. Главная их суть - информационно-аналитическое, правовое и организационно-техническое обеспечение деятельности Президента Республики Беларусь, Совета безопасности в сфере национальной безопасности.
 
Алина ГРИШКЕВИЧ,
БЕЛТА.-0- 
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Беларусь Россия сотрудничество учения
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