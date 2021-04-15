Госсекретариат Совета безопасности 19-30 апреля проверит выполнение Директивы №1 в системе кооперации

15 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета безопасности проверит выполнение Директивы №1 в системе кооперации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

"С целью реализации поручения Президента Беларуси 19-30 апреля Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь изучит организацию работы Белорусского республиканского союза потребительских обществ по выполнению требований Директивы от 11 марта 2004 года №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины, - рассказали в ведомстве. - Межведомственная рабочая группа оценит состояние дел по всем направлениям Директивы не только в центральном аппарате Белкоопсоюза, но и в ряде территориальных потребительских обществ, созданных ими унитарных предприятий и учреждений".

В этом году планируется также изучение качества устранения Минэнерго, Госстандартом и Минспортом выявленных в 2018-2020 годах недостатков по реализации директивных требований.-0-