Госсекретариат Совета безопасности проверит выполнение Директивы №1 в системе Госстандарта

2 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета безопасности изучит вопросы выполнения Госстандартом требований Директивы от 11 марта 2004 года №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Проверка состоится с 2 по 13 сентября во исполнение поручения главы государства. Межведомственная рабочая группа оценит состояние дел по всем направлениям Директивы не только в центральном аппарате Госстандарта, но и в ряде его территориальных органов и подчиненных государственных организаций.

В этом году аналогичная проверка состоялась в Министерстве культуры. В организациях и учреждениях культуры был вскрыт ряд нарушений законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности. Для наведения порядка ведомству даны необходимые рекомендации.-0-