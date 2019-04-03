Госсекретариат Совета безопасности проверит выполнение Директивы №1 в системе Минкультуры

3 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета безопасности проверит выполнение Директивы №1 в системе Министерства культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
Во исполнение поручения главы государства в период с 8 по 19 апреля Государственный секретариат Совета безопасности изучит вопросы выполнения Министерством культуры требований Директивы №1 от 11 марта 2004 года "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".
Межведомственная рабочая группа оценит состояние дел по всем направлениям Директивы не только в центральном аппарате Минкультуры и ведомственных организациях, но и в ряде структурных подразделений облисполкомов и Минского горисполкома, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере культуры.
В этом году аналогичная проверка состоится также в Госстандарте. Планируется и изучение качества устранения Минприроды и Минспорта выявленных в 2018 году недостатков по реализации директивных требований.-0-
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