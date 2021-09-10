Госстандарт Беларуси и Росстандарт намерены развивать взаимодействие в цифровых технологиях

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт Беларуси и Росстандарт намерены развивать взаимодействие в сфере цифровых технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта по итогам встречи руководителей двух ведомств Валентина Татарицкого и Антона Шалаева.

Во время встречи был рассмотрен ряд вопросов в сфере стандартизации, метрологии, оценки соответствия, актуальных для взаимодействия как на двустороннем уровне, так и на интеграционных площадках ЕАЭС и СНГ. Стороны сверили позиции и наметили подходы по дальнейшей реализации плана основных мероприятий, необходимых для организации процесса оформления документов об оценке соответствия транспортных средств в электронном виде и формирования единого реестра Евразийского экономической комиссии.

Также была одобрена инициатива по интеграции реестров в области обеспечения единства измерений РФ и Беларуси, что повысит доступность их сведений для решения различных задач, в том числе в интересах промышленности и бизнеса.

Ключевое внимание стороны уделили вопросам стандартизации. Речь шла о необходимости усиления взаимодействия при разработке и рассмотрении межгосударственных стандартов (ГОСТ), касающихся различных отраслей экономики. Белорусская сторона обозначила актуальность проведения согласованной политики и внедрения механизма по финансированию разработки ГОСТ, обеспечивающих реализацию технических регламентов ЕАЭС. В ходе дискуссии стороны отметили актуальность развития стандартизации в сфере цифровых технологий, за которыми - будущее развитие промышленного производства, сектора услуг и социальной сферы.-0-